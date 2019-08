KKR wird für rund 2,9 Mrd Euro größter Aktionär bei Springer

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Handelsstreit: China und USA bereit für neue Verhandlungen -- ifo-Index fällt weiter -- Goldpreis auf Höhenflug -- Wirecard, UBS, Deutsche Bank im Fokus

Asiens Börsen tiefrot. Goldman senkt Ströer auf 'Neutral'. Vivendi will Stimmrechte bei Mediaset per Gericht sichern. KKR sichert sich beträchtliche Beteiligung an Axel Springer. Vonovia kritisiert geplanten Mietendeckel in Berlin. Credit Suisse investiert Hunderte Millionen in Schweiz-Geschäft.