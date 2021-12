US-Investor Silver Lake steigt bei Software AG ein

Berlin (Reuters) - Die Software AG will mit der millionenschweren Investition des US-Technologieinvestors Silver Lake auf den Wachstumskurs zurückfinden.

Silver Lake investiere im Rahmen einer Wandelanleihe 344 Millionen Euro, die in einen Anteil von rund zehn Prozent eingetauscht werden könnte, teilte das Darmstädter Unternehmen mit. Am Aktienmarkt wurde der Deal am Dienstag abgestraft. Das Software-AG-Papier brach bis zu 11,3 Prozent auf 34,28 Euro ein und hielt damit die rote Laterne im Nebenwerteindex MDax. Zuletzt hatten noch Übernahmefantasien für Rückenwind gesorgt. Händler waren auch enttäuscht, dass das frische Geld nun für Zukäufe genutzt werden soll.

Die Software AG befindet sich mitten in einer jahrelangen Umstrukturierung in Richtung Cloud-Abomodell, die nur sehr langsam Früchte trägt. Für neuen Schwung sollen nun auch Akquisitionen sorgen. Ausschau werde nach "schnellwachsenden mittelständischen Cloudunternehmen" gehalten, "die bereits über ein funktionierendes Abomodell und ein Geschäft in Nordamerika verfügen", sagte Finanzchef Matthias Heiden der Nachrichtenagentur Reuters. Die Software AG könne bereits im kommenden Jahr zuschlagen.

Im Zuge der Partnerschaft wird Silver Lake zwei Vertreter in den Software-AG-Aufsichtsrat schicken. Konkret sollen Silver Lakes Europachef Christian Lucas und der ehemalige Red-Hat-Chef Jim Whitehurst in das Gremium einziehen. Lucas soll zum AR-Chef gewählt werden. Zuvor müssen Amtsinhaber Karl-Heinz Streibich und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Ralf Dieter allerdings ihren Hut nehmen, was Ende Januar geschehen wird. Streibich hatte jahrzehntelang die Geschicke der Software AG geleitet - 15 Jahre als Firmenchef und zuletzt im Aufsichtsrat. "Es geht darum, für die nächste Wachstumsphase neue Expertise an Bord zu holen. Das ist alles harmonisch verlaufen", sagte Heiden, der mit Hilfe der Kontakte von Silver Lake vor allem auch in den USA regere Geschäfte machen will.

Lucas von Silver Lake will sich aktiv in die 1969 gegründete Software AG einbringen: "Wir freuen uns, künftig zum Erfolg des Unternehmens beizutragen." Silver Lake ist ein weltweit agierender Technologieinvestor mit Fokus auf Nordamerika, der insgesamt Vermögenswerte im Umfang von 90 Milliarden Dollar verwaltet. In Europa ist Silver Lake unter anderem an dem schwedischen Bezahldienst Klarna, dem Blitz-Lieferdienst Getir, der SAP-Tochter Qualtrics und der Reiseplattform Omio beteiligt.

Es wird seit Längerem über ein Interesse von Investoren an der Software AG spekuliert, zuletzt ging es dabei häufig um eine komplette Übernahme. Die Software AG ist die Nummer zwei in Deutschland hinter SAP. Sie richtet sich stärker auf die Cloud aus und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt Lizenzen. Mit einem Quartalsumsatz von zuletzt knapp 200 Millionen Euro ist das Unternehmen mit weltweit rund 4700 Mitarbeitern weit von seinem mittelfristigen Ziel entfernt, im Gesamtjahr mehr als eine Milliarde Euro zu erlösen.