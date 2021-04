US-Jobwachstum übertrifft im März erneut die Erwartungen

Von Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Jobwachstum hat im März kräftig angezogen. Das deutet darauf hin, dass eine stärkere Erholung im Gange ist, die Arbeitsplätze in jenen Branchen und Regionen und für Arbeitnehmer schaffen könnte, die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 916.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 675.000 Jobs erwartet.

Die Arbeitslosenquote, die in einer separaten Umfrage ermittelt wird, sank auf 6,0 Prozent. Im vergangenen Monat traten mehr Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt ein, womit für Arbeitgeber, die in den kommenden Monaten verstärkt einstellen wollen, mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt gewinnt an Fahrt, da sich mehr Menschen gegen Covid-19 impfen lassen, die US-Bundesstaaten Beschränkungen für die Geschäftstätigkeit aufheben und die Verbraucher sich wieder wohler fühlen, wenn sie außerhalb ihrer Häuser essen, einkaufen und reisen. Besonders stark stiegen die Neueinstellungen im Bereich Restaurants und Hotels, aber auch im Baugewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und bei der Regierung zog die Beschäftigung stark an. Schwachpunkte waren die Zeitarbeit und die Autoindustrie.

Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitgeber im Jahresverlauf innerhalb eines Jahres jeden Monat durchschnittlich 514.000 neue Arbeitsplätze schaffen werden, insgesamt also mehr als sechs Millionen. Das wäre der beste zwölfmonatige Beschäftigungsaufbau seit Jahrzehnten, die Gesamtbeschäftigung bliebe jedoch noch unter dem Stand vor der Pandemie.

