DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -2,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.691 -0,2%Euro1,1681 -0,2%Öl106,3 +4,7%Gold4.691 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street schließt in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von Tilray, Canopy Growth & Co. drehen ins Minus: Neueinstufung von Cannabis offenbar in Kürze Aktien von Tilray, Canopy Growth & Co. drehen ins Minus: Neueinstufung von Cannabis offenbar in Kürze
Microsoft-Aktie im Fokus: Rekordinvestition in Australiens KI-Infrastruktur Microsoft-Aktie im Fokus: Rekordinvestition in Australiens KI-Infrastruktur
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Justizministerium überprüft eigenen Umgang mit Epstein-Akten

23.04.26 21:00 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach heftiger Kritik am Umgang des US-Justizministeriums mit den Epstein-Akten schaltet sich das Aufsichtsgremium des Ressorts ein. Das interne Kontrollorgan kündigte eine Prüfung dazu an, inwiefern das Gesetz zur Veröffentlichung der Epstein-Akten eingehalten worden sei, wie es in einer Mitteilung hieß.

Ziel sei eine Bewertung, ob das Ministerium bei der Identifizierung und Schwärzung der Dokumente sowie der Behandlung von Bedenken hinsichtlich der Veröffentlichung dem Gesetz entsprochen habe. Das Aufsichtsgremium kündigte nach Abschluss der Prüfung einen Bericht an - wann dieser vorliegen soll, wurde nicht gesagt.

Das US-Justizministerium steht seit längerem wegen seines Umgangs mit den Akten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein unter Druck. Kritiker werfen dem Ressort vor, das seit Kurzem vom früheren Vize-Justizminister Todd Blanche geführt wird, besonders delikate Akten zurückzuhalten und bestimmte prominente Persönlichkeiten zu schützen.

Kritik gab es zudem daran, dass Namen und Kontaktdaten von Opfern bei der schrittweisen Veröffentlichung einiger Akten nicht ausreichend unkenntlich gemacht wurden. Sie erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump im November auf erheblichem Druck des US-Parlaments hin ein Gesetz unterzeichnet hatte, das die Veröffentlichung von Epstein-Akten durch das Justizministerium anordnete./ngu/DP/he