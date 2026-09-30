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US-Kern-PCE-Inflation sinkt im August unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im August unerwartet abgenommen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, aber lag nur noch um 3,4 (Juli: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für den Kern-PCE-Deflator (ohne Energie- und Nahrungsmittel), das von der Notenbank präferierte Inflationsmaß, wurden Raten von 0,2 und 3,0 (3,3) Prozent gemeldet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten jeweils unveränderte Jahresrate und Monatsraten von je 0,3 Prozent prognostiziert.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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