US-Klimabeauftragter Kerry spricht bei Klima-Gipfel in Niederlanden

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Klimabeauftragte der neuen US-Regierung, John Kerry, wird bei einer internationalen Klima-Konferenz am Montag in den Niederlanden sprechen. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Auch der chinesische Vize-Premier Han Zheng soll bei der Eröffnungssitzung reden. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte kurz nach seiner Vereidigung den Wiedereintritt der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen erklärt.

Der internationale "Klima Adaptions Gipfel" will Staats- und Regierungschefs, Wissenschaftler und Unternehmer zusammenbringen, um über Folgen des Klimawandels zu beraten. Dabei sollen Maßnahmen präsentiert werden, wie Länder sich auf Dürre, Hitze, steigende Meeresspiegel oder Überflutungen vorbereiten und schützen können. Wegen der strikten Corona-Maßnahmen wird die Konferenz online stattfinden.

Beiträge sind unter anderem geplant von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premierminister Boris Johnson, dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär António Guterres.