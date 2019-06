US-Kongress kündigt Untersuchung zu Internetkonzernen an

Washington (Reuters) - Der US-Kongress hat eine Untersuchung zum Wettbewerb in den digitalen Märkten angekündigt.

"Eine kleine Zahl von marktbeherrschenden, unregulierten Plattformen hat eine außergewöhnliche Macht über Online-Handel, -Kommunikation und -Informationen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung beider Parteien im Justizausschuss des Repräsentantenhauses. Namen von Unternehmen wurden dabei nicht genannt. In der Kongresskammer haben die Demokraten die Mehrheit.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor von Insidern erfahren, dass das US-Justizministerium und die US-Branchenaufsicht FTC die Marktmacht und Praktiken der vier Technologieriesen Facebook, Apple, Google und Amazon untersuchen wollen. Die Aktien der Konzerne gaben deutlich nach.