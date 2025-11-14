Mit Trumps Amtsantritt hat sich der Kurs der US-Regierung zu Kryptowährungen gedreht. Nun steht ein Gesetzesentwurf im Raum, der Regierungsvertretern den Krypto-Handel verbieten könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch