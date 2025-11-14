Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusUS-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Disney mit Gewinnsprung. Goldpreis nähert sich Rekordhoch. Delivery Hero erzielt weiteres Umsatzwachstum. Cavendish Hydrogen mit Umsatzknick und größerem Verlust. Pfizer trennt sich offenbar von BioNTech-Beteiligung. SMA Solar weiter in den roten Zahlen. VW und Rivian starten Wintertests für neue Fahrzeug-Architektur. Firefly Aerospace mit starken Einnahmen.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?