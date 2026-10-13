US-Krankenversicherer Unitedhealth erhöht Gewinnziel erneut - Aktie legt zu

13.10.26 13:14 Uhr

EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Für das laufende Jahr wird Konzernchef Stephen Hemsley noch einmal zuversichtlicher. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun mindestens 20,50 US-Dollar erreichen. Zuletzt hatte Hemsley 19,50 bis 20 Dollar je Aktie im Plan. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Unitedhealth-Aktie zu.

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Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht. Nun hob UnitedHealth die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr zum dritten Mal an. Die medizinischen Ausgaben machten nämlich einen geringeren Anteil an den Prämieneinnahmen aus als von Analysten erwartet. Daher blieb mehr Geld für Verwaltungskosten und Gewinn übrig.

So legte der bereinigte Gewinn je Aktie in den drei Monaten bis Ende September von 2,92 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,69 US-Dollar zu. Damit übertraf der Krankenversicherer die durchschnittliche Schätzung der Analysten. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss zog um drei Viertel auf 4,1 Milliarden Dollar an. Der Konzernumsatz schrumpfte hingegen leicht auf 112,7 Milliarden US-Dollar (knapp 101 Mrd Euro)./mne/stw/stk