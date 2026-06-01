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US-Kreise zu Iran-Gesprächen: Verabredung zu Nuklearmaterial

12.06.26 18:55 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Verhandlungen zum Iran-Krieg sollen US-Kreisen zufolge Verabredungen zum iranischen Nuklearmaterial getroffen worden sein. Laut den Kreisen soll bislang Einvernehmen hierüber bestehen:

* Das Nuklearmaterial werde zerstört und abtransportiert werden.

* Das Atomprogramm Irans werde abgebaut.

* Kein Geld Irans werde freigegeben, bis das Land seine Gegenleistung erbracht habe.

* Die Straße von Hormus werde geöffnet werden.

* Der Iran finanziere keine terroristischen Gruppen.

In welchen zeitlichen Schritten diese angepeilten Ziele erreicht werden sollen, blieb unklar.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erneut Hoffnungen geweckt, dass es in den bislang zähen Bemühungen um ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg einen Durchbruch geben könnte. Dokumente würden noch finalisiert. Ein solches Rahmenabkommen würde dann zunächst vertiefte Verhandlungen um ein mögliches Ende des Krieges nach sich ziehen.

Trump deutete an, dass es womöglich am Wochenende vielleicht in Europa zu einer Unterzeichnung eines Abkommens kommen könnte. Er selbst könne dann nicht dabei sein, wohl aber sein Vize JD Vance. Trump feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag in Washington.

Vance schrieb auf X, dass der Präsident auf die eine oder andere Weise Amerika ein gutes Ergebnis bescheren werde.

Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Krieg gegen Iran begonnen. Seit April gilt eine Waffenruhe, es kam zuletzt aber immer wieder zu gegenseitigen Angriffen./rin/DP/men