US-Marktbericht

115,8 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz bei NVIDIA, und trotzdem kommt an der Wall Street keine Kauflaune auf, denn ein anderer Akteur stiehlt dem Chipkonzern die Show.

US-Indizes nach starken Zahlen von NVIDIA uneinheitlich

Notenbanker Christopher Waller bringt eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte ins Spiel

Am Abend wird Anthropic Ausgabepreis festgelegt

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Die starken Quartalszahlen von NVIDIA verschaffen der Wall Street heute keinen Rückenwind: Derzeit liegt die Mehrheit der drei großen US-Indizes im Minus. Am deutlichsten verlor zum Handelsende der Dow Jones, der 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte nachgab. Im Handelsverlauf war er auch auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten gefallen. Auch der S&P 500 verbuchte Abschläge in Höhe von 0,23 Prozent auf 7.323,63 Zähler, wogegen der NASDAQ Composite sich mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 24.429,88 Punkte besser hielt.

NVIDIA-Aktie trotz Rekordquartal ohne Schwung

Der Chipkonzern hatte am Dienstagabend die ersten Zahlen seit dem Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang vorgelegt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, Analysten hatten mit rund 109 Milliarden US-Dollar gerechnet. Für das laufende Quartal stellt Interimschefin Colette Kress rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ohne Umsätze aus China mit Rechenleistung für Rechenzentren einzurechnen. Die NVIDIA-Aktie fiel nach vorbörslichen Gewinnen auf rotes Terrain.

Fed: Waller fordert eine härtere Gangart bei den Zinsen

Deutlich schärfere Töne schlägt Christopher Waller an, Gouverneur der US-Notenbank Fed. Er sei sehr besorgt über die Inflation, die in die falsche Richtung laufe und sich ausbreite, sagte er im Interview mit CNBC. Signalisiere die Fed nicht klar einen weiteren Schritt im Januar 2027, müsse sie bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember um 50 Basispunkte anheben. Man müsse die Menschen womöglich „schocken“. MarketWatch zufolge hält Waller insgesamt Zinserhöhungen um einen Prozentpunkt oder mehr für möglich. Die Fed hatte den Leitzins im September erstmals seit mehr als drei Jahren angehoben und im Oktober in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Terminmärkte preisen für Dezember eine Anhebung um einen Viertelpunkt nahezu vollständig ein.

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Börsengang von Anthropic-Aktie im Blick

Im Fokus der Anleger steht außerdem ein kommendes IPO: Nach Börsenschluss legt Anthropic den Ausgabepreis für seinen Börsengang fest, der Handel soll am Donnerstag an der NASDAQ starten. Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net