KI-Nachrichtenüberblick

• Der Börsengang von Anthropic wurde am Freitag deutlich abgewickelt, während die US-Aktienmärkte insgesamt stark verloren, insbesondere der NASDAQ mit einem Rückgang von 5,28 Prozent.

• Marktbeobachter sehen keine Anzeichen für eine Trendwende und erklären die Schwäche durch eine enttäuschende Entwicklung im KI-Sektor sowie die Angst vor steigenden Zinsen, die die Investitionsbereitschaft dämpfen.