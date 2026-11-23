Huang-Rückkehr, sinkende Ölpreise und günstige Einstiegschancen treiben NASDAQ & Co. nach oben
Rückenwind für US-Aktien: Während Jensen Huangs Rückkehr als NVIDIA-CEO für Euphorie im Tech-Sektor sorgt, stützt auch der unter 90 Dollar fallende Ölpreis die Indizes.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones legt zur Startglocke um 2,27 Prozent zu auf 49.239,91 Punkte.
Der technologielastige NASDAQ Composite startet 7,3 Prozent fester bei 24.269,75 Zählern.
Huang wird wieder NVIDIA-CEO
Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs als Chef von NVIDIA hat am Montagnachmittag die Börsen nach oben getrieben. Der US-Volatilitätsindex VIX brach mit der Nachricht von Huangs Rückkehr regelrecht ein. Sinkende Kurse des VIX signalisieren eine steigende Risikobereitschaft von Investoren. Ein Händler merkte hierzu an, dass die Aktienmärkte zuletzt stark unter Druck gekommen seien. Entsprechend groß sei nun das Erholungspotenzial, nicht zuletzt aus börsentechnischer Sicht.
Sinkende Ölpreise stützen zusätzlich
Auch die Ölpreise sorgen am US-Markt für Rückenwind: So fiel der Kurs für ein Barrel Brent zeitweise unter die 90-Dollar-Marke. Obwohl es in den vergangenen Tagen mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormus gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf.
"Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen", sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia.
Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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