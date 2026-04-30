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US-Marktbericht

Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch - Dow Jones und NASDAQ höher

01.05.26 17:19 Uhr
Wall Street im Kaufrausch: Allzeithoch für S&P 500 zum Start in den Mai - Gewinne bei Dow Jones und NASDAQ | finanzen.net

Nach einem turbulenten April und den deutlichen Vortagesgewinnen geht es an den US-Aktienmärkten zum Start in den Mai ruhiger zu, aber weiter nach oben.

Werte in diesem Artikel
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Dow Jones 30 Industrial
49.737,2 PKT 85,0 PKT 0,17%
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NASDAQ Composite Index
25.150,7 PKT 258,4 PKT 1,04%
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S&P 500
7.254,4 PKT 45,4 PKT 0,63%
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Im Anlegerfokus stehen weitere Unternehmensberichte und vor allem die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Technologiekonzerns Apple. "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine großen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Zum Handelsstart legte der Dow Jones Industrial am Freitag 0,3 Prozent auf 49.832,57 Zähler zu. Auch danach hält er sich im grünem Bereich. Tags zuvor hatte sich der US-Leitindex um 1,6 Prozent nach oben geschwungen und damit den Monat April mit einem Anstieg von mehr als 7 Prozent beendet. Für die ablaufende Woche deutet sich ein Plus von rund 1,3 Prozent an.

Der NASDAQ Composite baut seine anfänglichen Gewinne von 0,34 Prozent auf 24.977,79 Zähler noch weiter aus.

Der breite S&P 500 konnte im Tageshoch bei 7.272,52 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Ionana Davies / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com

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