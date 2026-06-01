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US-Marktbericht

US-Börsen legen kräftig zu: Trump sagt geplante Iran-Schläge ab

11.06.26 20:03 Uhr
Wall Street kräftig im Plus: Trump stoppt geplante Iran-Schläge | finanzen.net

Dank positiver Nachrichten zum Nahost-Konflikt haben die US-Börsen am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Gewinne deutlich ausgebaut.

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50.662,6 PKT 743,8 PKT 1,49%
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US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Zudem hätten viele Anleger am Vorabend des Rekord-Börsengangs (IPO) von SpaceX Angst, künftige Kursgewinne zu verpassen, begründete Julian Emanuel von Evercore ISI die schon vor dieser Nachricht positive Börsenstimmung.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial geht es zeitweise um 1,65 Prozent auf 50.745 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 steigt derweil um 1,40 Prozent auf 7.369 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sogar um 2,49 Prozent auf 29.217 Punkte.

/gl/men

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Ioana Davies (Drutu) / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com

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