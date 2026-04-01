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US-Marktbericht

Wall Street im Fokus: US-Börsen legen nach Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich zu

08.04.26 15:33 Uhr
Dow Jones, NASDAQ und S&P 500 mit Gewinnen: Waffenruhe im Iran-Krieg lässt Kurse an US-Börsen kräftig steigen | finanzen.net

Die US-Börsen verbuchen am Mittwoch nach der Einigung zwischen Iran und USA auf eine zweiwöchige Feuerpause deutliche Gewinne.

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NASDAQ Composite Index
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S&P 500
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Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,85 Prozent höher bei 46.978,17 Punkten und legt anschließend weiter kräftig zu. Dabei überspringt er die 47.000-Punkte-Marke und nähert sich sogar der Marke von 48.000 Punkten.
Der NASDAQ Composite kletterte zum Start um 3,65 Prozent auf 22.821,21 Zähler und hält sich anschließend weit im Plus.
Der S&P 500 startete 2,08 Prozent höher bei 6.754,36 Einheiten und zeigt sich auch anschließend stark.

Waffenruhe im Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump hat zugestimmt, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen, unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Er verwies auf Fortschritte bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen sollen am Freitag in Pakistan beginnen.

"Es gibt genügend Anzeichen dafür, dass der Wille zu einer Einigung vorhanden ist, und dieser Optimismus trägt dazu bei, diese Börsenkorrektur zu beenden", sagt Robert Edwards, Chief Investment Officer bei Edwards Asset Management. "Auch wenn noch Unsicherheit darüber besteht, wie dauerhaft dieser Waffenstillstand ist, können die Aktienkurse weiter steigen, auch wenn noch nicht alle Details geklärt sind", fügt er hinzu.

Die Aktienmärkte könnten kurzfristig die Erholungsrally ausweiten, meint Mathieu Racheter, Leiter des Aktienstrategie-Researchs bei Julius Bär. Die Ankündigung eines Waffenstillstands habe einen starken Rückgang der Ölpreise und eine Erholung an den Börsen ausgelöst. Laut Racheter beseitigt dies vorerst das Worst-Case-Szenario eines länger andauernden Energieschocks, der sich auf Inflation und Wachstum auswirkt. Allerdings bleibe die Absehbarkeit weiterhin begrenzt und die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands sei entscheidend, fügt er hinzu.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com

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