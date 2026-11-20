US-Marktbericht

Die Talfahrt der Wall Street geht am Freitag in eine neue Runde. Wie schon an den Vortagen zu beobachten, steigt der Abgabedruck im Sitzungsverlauf merklich an.

• Marktbeobachter sehen keine Anzeichen für eine Trendwende, da die Marktstimmung durch den breiten Verkaufsdruck im Technologiesektor und die Unsicherheit um die zukünftigen KI-Investitionen geprägt ist.

Der gestrige Börsengang von Anthropic verpufft am Freitag deutlicht. Der Dow Jones verliert zeitweise 0,84 Prozent auf 48.682,26 Punkte, nachdem er noch nahe der Nulllinie gestartet war. Der S&P 500 verbucht derweil Abschläge in Höhe von 2,49 Prozent auf 6.997,28 Zähler, während der NASDAQ Composite deutliche 4 Prozent auf 22.924,49 Punkte nachgibt.

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Keine Trendwende in Sicht: Marktbeobachter rätseln über anhaltende Schwäche am Aktienmarkt

Marktbeobachter räumen ein, dass griffige Begründungen für die aktuellen Marktbewegungen schwierig seien. Es sehe nicht nach einer positiven Trendwende am Aktienmarkt aus, heißt es. Selbst das Argument, Anleger veräußerten Teile ihres Portfolios, um Anthropic-Aktien nach dem fulminanten Börsengang zu kaufen, verliert an Stichhaltigkeit: Die Aktie des Claude-Entwicklers stürzt zweistellig ab und büßt damit den Löwenanteil der Vortagesaufschläge ein. Belastet wird die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple beweisen relative Stärke und verlieren "nur" rund ein Prozent.

Breiter Ausverkauf im Tech-Sektor: Warum die erhoffte KI-Erholungsrally ausbleibt

"Selbst die Bären hatten nach NVIDIA und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", tut sich Marktstratege Lorenzo Di Mattia vom Hedgefonds Sibilla Global Capital mit einer Erklärung der Talfahrt schwer. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang bei NVIDIA seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen. Händler sprechen von einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor und nicht von einer Umschichtung innerhalb des KI-Sektors. Der Markt habe schlichtweg die Hoffnung verloren, dass die KI-Ausgaben weiter so rasant wachsen könnten - insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zinsen voraussichtlich steigen werden, heißt es im Handel.

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Börsengang in turbulenten Zeiten: Anthropic wird zum Härtetest für den KI-Sektor

"Anthropic ist in einer chaotischen Zeit an die Börse gegangen. Die Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen und Wochen könnte einer der klarsten Tests dafür sein, ob Anleger glauben, dass die enormen Summen, die in KI investiert werden, letztlich attraktive Renditen erzielen werden", sagt Marktstratege Dan Coatsworth von AJ Bell.

Drei Fed-Zinserhöhungen bis März? Hartnäckiger Preisdruck erzwingt Neubewertung an den Märkten

Der Verkaufsdruck hat zuletzt aber an Breite gewonnen und auch defensive Sektoren erfasst. Händler sprechen von einer Rückkehr der Inflations- und Zinsängste. Ein hartnäckig über den Prognosen liegender Preisdruck und falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern haben zu einer Neubewertung der Zinserwartungen geführt. Zunehmend werden bis März nun drei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwartet. Gestützt wird diese Sicht durch den innenpolitisch geschwächten US-Präsidenten Donald Trump nach dem Debakel bei den Zwischenwahlen. Er gilt als Freund niedriger Zinsen, doch sein Einfluss auf die Geldpolitik dürfte schwinden.

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Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires