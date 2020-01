US-Mediator: Bei Glyphosat-Klagen Einigung in Monatsfrist möglich

Aktien in diesem Artikel Bayer 75,78 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine außergerichtliche Einigung für die mehr als 40.000 gegen Bayer gerichteten Klagen in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat hält der Mediator Kenneth Feinberg noch bis zur Vorlage der Bilanzzahlen des deutschen Agrar- und Pharmakonzerns für möglich. Der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte der Washingtoner Anwalt, er sei "vorsichtig optimistisch", dass in etwa einem Monat eine umfassende Einigung erzielt werden könne. Zu möglichen Details wollte er sich nicht äußern.

Laut Feinberg ist die Zahl der Klagen in jüngster Zeit erheblich in die Höhe geschnellt. Er sprach von 75.000 bis 85.000 Verfahren, in denen Ansprüche gegen Bayer wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Mittels geltend gemacht werden - "vielleicht sogar mehr".

Ein Bayer-Sprecher in den USA bestritt diese Zahlen und sprach von einer "spekulativen Schätzung", die auch mögliche weitere Klagen beinhalte, die in einen möglichen Vergleich einbezogen werden könnten. Die Zahl der tatsächlich eingereichten Klagen auf Quartalsbasis liege deutlich unter 50.000. Zum Ende des dritten Quartals hatte Bayer 42.700 anhängige Verfahren gemeldet.

Bayer bestreitet den Zusammenhang zwischen Glyphosat-Einsatz und den Krebserkrankungen der Kläger. In bislang in drei Prozessen ist Bayer in Kalifornien allerdings im vergangenen Jahr zu Schadensersatz von insgesamt rund 190 Millionen Dollar verurteilt worden. Die anhängigen Berufungsverfahren sind derzeit ausgesetzt, um einer außergerichtlichen Verhandlungslösung eine Chance zu geben, um die sich Feinberg bemüht.

January 17, 2020

