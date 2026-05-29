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US-Medien: Keine Entscheidung bei Iran-Treffen im Weißen Haus

30.05.26 10:04 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Lagebesprechung zum Iran-Krieg im Weißen Haus ist Medienberichten zufolge ohne eine Entscheidung von Präsident Donald Trump zu Ende gegangen. Er habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen, berichtete unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten. Trump hatte zuvor eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt.

Das Treffen fand im sogenannten Situation Room statt, einem abhörsicheren Lagezentrum im Weißen Haus. Dort trifft sich der US-Präsident unter anderem mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern.

Seit Tagen wird zwischen den USA und dem Iran intensiv über ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird. Auch eine Bestätigung der iranischen Führung stand zunächst aus./jcf/DP/zb