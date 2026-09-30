DAX 25.341 -0,2%ESt50 6.302 -0,3%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,43 +0,7%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 75.225 +1,9%Euro 1,1365 +0,2%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.194 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

US-Medien: Pentagon kürzt ein Fünftel seiner Top-Offiziere

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Pentagon unter US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will ein Fünftel aller für Admiräle und Generäle vorgesehenen Dienstposten streichen. Die Kürzungen sollen von Hegseth im Rahmen einer Rede auf der Marinebasis Quantico im US-Bundesstaat Virginia, verkündet werden, berichten der US-Sender ABC News und die Zeitung "Washington Post" übereinstimmend am Mittwoch. Die Streichungen sollen bis zum Jahreswechsel umgesetzt werden, berichtet ABC News.

Werbung

Seit Hegseths Amtsantritt bereits mehrere Spitzenmilitärs entlassen

Bereits vergangenes Jahr hatte das Pentagon die Zahl der aktiven Vier-Sterne-Generäle und -Admiräle um rund ein Zehntel gestrichen. Zudem wies Hegseth sein Ressort an, die Generäle in der Nationalgarde um mindestens ein Fünftel zu reduzieren.

Damals hieß es aus dem Pentagon dazu, dass der Abbau von Generälen Teil einer Initiative sei, "unnötige Bürokratie abzubauen". Dies sei laut Hegseth keine Maßnahme, um hochrangige Offiziere zu bestrafen, sondern ein "wohlüberlegter Prozess", um die "operative Effektivität zu maximieren". "Mehr Generäle und Admiräle bedeuten nicht automatisch mehr Erfolg", argumentierte Hegseth, dessen offizielle Bezeichnung Kriegsminister ist, im Mai vergangenen Jahres in einer Videobotschaft.

Seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 sind zahlreiche Top-Führungskräfte im Verteidigungsministerium entlassen worden, darunter die erste Frau an der Spitze der US-Marine. Im April 2025 wurden der Chef des US-Geheimdienstes NSA und die US-Entsandte im Nato-Militärausschuss entlassen./ngu/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.