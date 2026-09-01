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US-Medien: Staatssekretär des US-Heeres reicht Rücktritt ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der für das US-Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll hat Medienberichten zufolge seinen Rücktritt eingereicht. Das berichteten die Sender CNN und Fox News unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Driscoll, der als enger Vertrauter von Vizepräsident JD Vance gilt, hatte das Amt lediglich anderthalb Jahre inne. In den vergangenen Wochen hatte es bereits Spekulationen über seinen bevorstehenden Abgang gegeben.

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Das Heer, die größte Teilstreitkraft des US-Militärs, wird normalerweise von zwei Personen geführt, dem zivilen Staatssekretär und dem Stabschef als oberstem Militärvertreter. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte Anfang April den damaligen Stabschef, General Randy George, zum Rücktritt gedrängt. Mit ihm hatte Driscoll laut CNN sehr eng zusammengearbeitet.

Mehrere US-Medien berichteten über anhaltende Spannungen zwischen Hegseth und Driscoll als Grund für dessen Rücktritt.

Mehrere Spitzenposten im Pentagon werden neu besetzt

In den vergangenen Monaten waren mehrfach hochkarätige Führungspersonen aus dem Pentagon ausgeschieden. Dazu zählte neben George auch der für die Marine zuständige Staatssekretär John Phelan. Auch zwischen Phelan und seinen beiden Vorgesetzten, Minister Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg, kam es Medienberichten zufolge immer wieder zu Streit.

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Eine Sprecherin des Weißen Hauses teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit, Driscoll habe maßgeblich dazu beigetragen, Präsident Donald Trumps Agenda voranzutreiben. "Dank seiner Zusammenarbeit mit dem Oberbefehlshaber und dem Kriegsminister ist das US-Heer heute stärker denn je", teilte sie mit - ohne dabei Driscolls Rücktrittsgesuch direkt zu bestätigen.

Driscoll war zeitweise auch Teil der US-Delegation bei Verhandlungen über eine Friedenslösung zwischen der Ukraine und Russland gewesen./jcf/DP/zb

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