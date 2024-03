US-Medien: Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in Alaska

Heute im Fokus

Symrise erfüllt Prognose - Dividende steigt trotz Gewinnrückgang. Bayer kann weiteren Glyphosat-Prozess in USA für sich entscheiden. Chinesisches Bauteil macht Volkswagen bei US-Einfuhr Probleme. Marktforscher: Huawei-Erfolg in China bremst auch iPhone-Absatz. OpenAI schlägt zurück: Musk wollte 'volle Kontrolle'. Tesla-Werk steht nach mutmaßlichem Anschlag weiter still.