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US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt

23.04.26 21:58 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Flugzeugträger "USS George H.W. Bush" ist im Bereich des für den Nahen Osten zuständigen US-Kommandos (Centcom) angekommen. Er befinde sich im Indischen Ozean, teilte das Regionalkommando auf der Plattform X mit. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region damit weiter auf.

Die Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und "USS Abraham Lincoln" waren zuvor bereits dorthin verlegt worden. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich von Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Iraks vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten./fsp/DP/he