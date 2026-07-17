US-Militär erklärt erneute Angriffswelle im Iran für beendet

17.07.26 06:21 Uhr

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat seine erneute nächtliche Attacke auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben beendet. Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende militärische Ziele mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen deutscher Zeit auf der Plattform X mit. Unter anderem seien Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung zerstört worden. Die US-Angriffe erfolgten in der nunmehr sechsten Nacht in Folge.

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Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen" und das Land für die jüngsten Angriffe auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Centcom. Iranische Medien sprachen dagegen von Angriffen auf zivile Infrastruktur. So habe das US-Militär mehrere Brücken sowie einen Flughafen im Süden des Irans attackiert. Das iranische Militär griff demnach in Reaktion darauf erneut US-Militäranlagen in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. Die Angaben der beiden Konfliktparteien ließen sich nicht unabhängig überprüfen./ln/DP/zb