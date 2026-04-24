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US-Militär fängt Schiff der iranischen 'Schattenflotte' ab

26.04.26 06:26 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen mit Sanktionen belegten Frachter der iranischen "Schattenflotte" abgefangen. Das Schiff sei im Arabischen Meer von einem Helikopter des Zerstörers "USS Pinckney" gestoppt worden und werde zurück in Richtung Iran eskortiert, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.

Das abgefangene Schiff, die "M/V Sevan", gehört demnach zu den 19 Frachtern, die am Freitag mit Sanktionen des US-Finanzministeriums belegt wurden. Die Sanktionen zielen auf die sogenannte Schattenflotte des Irans ab, die nach US-Angaben von zentraler Bedeutung für Teherans Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ist.

Die US-Regierung versucht, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu erhöhen. Neben Sanktionen gehört dazu auch eine Seeblockade für Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese als Ziel haben. Wie Centcom weiter mitteilte, sind seit Beginn der Aktion 37 Schiffe umgeleitet worden./jcf/DP/zb