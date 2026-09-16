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US-Militär: Iranische Attacke auf Drohnenboot abgewehrt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine vom Iran versuchte Übernahme eines unbemannten US-Drohnenbootes abgewehrt. Zwei iranische Kleinboote hätten kürzlich erfolglos versucht, die Kontrolle über das unbemannte Boot zu übernehmen, teilte ein Sprecher des für die Region zuständigen US-Kommandos Centcom mit. Wann und wo sich die Attacke genau ereignete, machte das US-Militär nicht bekannt.

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Das Drohnenboot ist nach Angaben des Portals "Axios" unter Berufung auf US-Beamte für Patrouillen in der Straße von Hormus im Einsatz. Die Islamische Revolutionsgarden (IRGC) hätten hinter der versuchten Übernahme am Montag gesteckt. Die Boote seien zerstört und die Menschen auf den Booten getötet worden./rin/DP/zb

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