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US-Militär tötet erneut mutmaßliche Drogenschmuggler auf See

16.04.26 06:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßliches Drogenschmuggler-Boot angegriffen und drei Männer getötet. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste habe sich das Boot auf einer bekannten Drogenhandelsroute befunden und habe Drogenschmuggel betrieben, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X mit. Erst am Vortag hatte das US-Militär die Tötung von vier angeblichen Drogenschmugglern ebenfalls im Ost-Pazifik bekanntgegeben.

Unter Anordnung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, auf denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Dabei kommen auch regelmäßig Menschen ums Leben.

Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind./ln/DP/zb