US-Militär verkündet Übung unweit der iranischen Küste

MANAMA (dpa-AFX) - Inmitten der Krise mit dem Iran haben ein US-Flugzeugträger und ein B52-Langstreckenbomber der US-Luftwaffe unweit der Küste des Landes eine gemeinsame Übung veranstaltet. Das Training habe das Ziel verfolgt, "operative Taktiken" in Kriegsgebieten zu verbessern, teilte das Kommando der 5. Flotte der US-Marine in Bahrain am Sonntag mit. An der Übung waren auch Jets und Hubschrauber des Flugzeugträgers "Abraham Lincolon" beteiligt.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten in den vergangenen Wochen massiv zugenommen. Um den Druck auf Teheran zu erhöhen, entsandte das Pentagon den Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in die Region. Es begründete dies mit Hinweisen darauf, dass der Iran Angriffe auf US-Truppen unternehmen könne./jku/DP/he