US-Militär will ukrainische Piloten in USA an F-16-Jets ausbilden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär will ukrainische Piloten in den USA an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Das kündigte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag an. Im September solle zunächst ein Englisch-Training beginnen, im Oktober dann das Flugtraining.

Die US-Regierung hatte zuvor nicht ausgeschlossen, ukrainische Soldaten in den USA an F-16-Kampfjets auszubilden, falls es in Europa nicht ausreichend Kapazitäten dafür geben sollte. Ryder sagte nun, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft werde die Kapazität in Europa erreicht sein. Daher gehe man nun präventiv diesen Schritt.

Die Ukraine hatte ihre internationalen Partner lange intensiv um westliche Kampfjets gebeten, um den russischen Angriffskrieg effektiv abwehren zu können. Über längere Zeit war die Abgabe von F-16-Jets jedoch an den USA gescheitert, wo die Flugzeuge entwickelt wurden. Beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima im Mai hatten die USA jedoch schließlich den Weg dafür gemacht, dass Drittstaaten F-16 an die Ukraine liefern dürfen und auch Piloten ausbilden können. Danach bildete sich unter den Nato-Staaten eine von Dänemark und den Niederlanden geführte Koalition, um ukrainische Piloten an F-16 zu trainieren.

