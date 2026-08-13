SAP-Aktie weit im Plus: Workday-Übernahmefantasie sorgt für Erholung bei Software-Titeln

US-Milliardendeal

14.08.26 11:20 Uhr

Die Übernahmefantasie um das US-Unternehmen Workday hat am Freitag auch Europas Softwarewerte beflügelt.

Im XETRA-Handel ziehen SAP-Aktien zeitweise um 4,29 Prozent auf 182,90 Euro an. Im MDAX erholen sich Nemetschek zwischenzeitlich um 8,60 Prozent auf 61,85 Euro.

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Worday-Übernahme-Fantasie beflügelt SAP-Aktie

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Vorabend berichtet, dass sich Workday in Übernahmeverhandlungen mit dem Privatinvestor Silver Lake befindet. Die Übernahmefantasie trieb die Workday-Papiere im NASDAQ-Handel letztlich um 17,78 Prozent auf 206,45 US-Dollar nach oben.

Die Nachricht traf offenbar zugleich den richtigen Nerv der von KI-Verdrängungssorgen geplagten Branche. Ein Börsianer hob hervor, dass die Branche zuletzt bereits angesichts ihrer niedrigen Bewertungen von gewissen Umschichtungen profitiert hätten, nachdem sie lange nicht gut gelaufen waren.

Auch SAP liegen 2026 noch zweistellig im Minus, obwohl sie sich seit Mitte Juli vom tiefsten Niveau seit drei Jahren aus inzwischen schon um 45 Prozent erholt haben.

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/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)