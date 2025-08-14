DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.796 +0,8%Nas21.691 ±0,0%Bitcoin103.855 +0,9%Euro1,1713 +0,3%Öl65,15 -1,5%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

US-Minister: Europäer müssen zu mehr Sanktionen bereit sein

13.08.25 18:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent fordert, dass sich Europa Sanktionen gegen Länder anschließt, die russisches Erdöl kaufen. Die USA verhängten bisher einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien als Strafe dafür, dass das Land russisches Öl bezieht. "Die Europäer müssen bereit sein, diese sekundären Sanktionen mitzutragen", sagte er im Sender Bloomberg TV.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump werde dem russischen Staatschef Wladimir Putin bei deren Treffen in Alaska am Freitag sagen, dass "alle Optionen auf dem Tisch liegen", sagte Bessent. "Sanktionen könnten verschärft werden, sie könnten gelockert werden" - und zeitlich beschränkt sein oder unbefristet bleiben. Beim jüngsten G7-Gipfel habe er die Anwesenden gefragt, ob sie bereit wären, wegen der Öl-Importe aus Russland einen Zoll von 200 Prozent auf Waren aus China zu verhängen. "Und wissen sie was? Alle wollten sich ansehen, welche Schuhe sie gerade tragen."

Die Einnahmen aus den Energieexporten sind eine zentrale Einnahmequelle Russlands, das seit Februar 2022 die Ukraine überfiel. Die USA und die EU verhängten in den vergangenen Jahren auch verschiedene andere Sanktionen gegen Russland./so/DP/jha