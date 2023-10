US-Minister: Knüpfen keine Bedingungen an Militärhilfe für Israel

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die US-Regierung knüpft nach eigenen Angaben keine Bedingungen an militärische Unterstützung für Israel nach den Angriffen der Hamas. "Wir haben keine Bedingungen für die Bereitstellung der Ausrüstung gestellt", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag nach Abschluss eines Nato-Treffens in Brüssel. Das israelische Militär sei professionell und man erwarte, dass es "das Richtige" tue. "Wir überlassen es ihnen, zu definieren, wie ihre Operationen aussehen werden", so Austin.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel am Mittwoch aufgefordert, trotz der Wut und des Frusts nach den "Regeln des Krieges" zu handeln - dies aber nicht weiter ausgeführt. Biden hatte US-Medien zufolge den israelischen Premier Benjamin Netanjahu bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln.

Austin sagte in Brüssel außerdem, dass die US-Regierung weiter keine Anzeichen dafür sehe, dass der Iran bei der Planung oder Ausführung der Hamas-Angriffe beteiligt gewesen sei. Derzeit beobachte man außerdem an der Grenze des Libanons zu Israel keinen Truppenaufmarsch der schiitischen Miliz Hisbollah, so Austin. "Wir halten auch Ausschau nach weiteren Dingen, die den Konflikt ausweiten könnten (...), aber bis jetzt haben wir das noch nicht gesehen."/nau/DP/men