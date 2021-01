US-Notenbank bestätigt Forward Guidance zu Kaufprogramm

Von Jon Hilsenrath

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Federal Reserve hat die Forward Guidance zu ihrem milliardenschweren Kaufprogramm bestätigt. Die Notenbank will die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen, bekräftigte die Notenbank in ihrem Kommuniqué. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und Preisstabilität an.

Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet.

Die US-Notenbank will in ihrer Geldpolitik flexibel bleiben. Da sich mit der neuen Regierung von Präsident Joe Biden ein großes Konjunkturpaket abzeichnet, können die US-Währungshüter vorerst untätig bleiben, sich zurücklehnen und die Wirkung der bereits erfolgten Lockerung beobachten. Die zuletzt aufgekommene Debatte über ein Abschmelzen der Anleihenkäufe ("Tapering") hat Fed-Chef Jerome Powell als "viel zu verfrüht" abgetan.

January 27, 2021 14:08 ET (19:08 GMT)