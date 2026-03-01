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US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2027

18.03.26 19:18 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Für 2027 geht die Zentralbank im Median mittlerweile von einem Plus von 2,3 Prozent aus - noch im Dezember hatten die Experten 2,0 Prozent vorhergesagt. Die Konjunkturerwartungen für das laufende Jahr stiegen leicht auf 2,4 Prozent (zuvor 2,3 Prozent).

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Die Inflation dürfte 2027 unterdessen steigen: Die Notenbank erwartet nun einen Wert von 2,2 Prozent statt bislang 2,1 Prozent. Für dieses Jahr hatten die Experten eine Teuerungsrate von 2,4 Prozent vorhergesagt - jetzt rechnen sie mit 2,7 Prozent./ngu/DP/jsl