US-Notenbank erhöht Zinssatz für Überschussreserven

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Federal Reserve hat den Zins für Überschussreserven (IOER) von Banken um 5 Basispunkte auf 0,15 Prozent erhöht. Zudem stieg der Reverse-Repo-Satz um ebenfalls 5 Punkte auf 0,05 Prozent. Die Zentralbank hat schon früher technische Anpassungen am IOER vorgenommen, um den Leitzins in der Mitte des Zielbereichs zu halten. Die jüngste Änderung kommt in einem Umfeld, in dem die Zentralbank angesichts einer schnell wachsenden Wirtschaft sich anschickt, die aggressiven Stimulierungsmaßnahmen, die sie der Wirtschaft zur Verfügung stellt, zu reduzieren.

June 16, 2021 15:23 ET (19:23 GMT)