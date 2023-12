US-Notenbank rechnet mit weniger Inflation

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem und im kommenden Jahr mit niedrigeren Inflationsraten als zuvor angenommen. Die Teuerungsrate gemessen am Preisindex PCE soll 2023 durchschnittlich bei 2,8 Prozent liegen, wie Daten der Zentralbank am Mittwoch zeigten. Zuletzt hatte die Notenbank im September eine Jahresrate von 3,3 Prozent prognostiziert.

Für 2024 rechnet die Fed laut den aktuellen Daten mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent. Zuvor hatte die Notenbank 2,5 Prozent erwartet.

Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von schwankungsanfälligen Preisen für Lebensmittel- und Energie, soll dieses Jahr demnach bei 3,2 Prozent liegen und kommendes Jahr bei 2,4 Prozent. Auch hier liegen die Werte jeweils unter der Projektion aus dem September. Die Fed strebt eine Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent an. Die Inflation habe in diesem Jahr nachgegeben, sie bleibe aber hoch, heißt es in der Mitteilung der Fed.

Zudem erwartet die US-Notenbank ein stärkeres Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach in diesem Jahr um 2,6 Prozent wachsen. Im September war die Notenbank noch von 2,1 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr prognostiziert die Fed ein Wachstum von 1,4 Prozent.

Die jüngsten Indikatoren deuteten darauf hin, dass sich die Wirtschaft zuletzt im Vergleich zum starken dritten Quartal abgeschwächt habe. Auch der Beschäftigungsaufbau sei im Vergleich zum Jahresbeginn moderater ausgefallen. Er bleibe aber stark./jkr/jsl/men