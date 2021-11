US-Notenbank reduziert Kaufprogramm

Die US-Notenbank Federal Reserve hat beschlossen, ihr Programm zum Ankauf von Anleihen in diesem Monat zu reduzieren und im Juni 2022 auslaufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Rücknahme ihrer aggressiven Konjunkturhilfen, die sie wegen der Pandemie leistet. Die Fed-Vertreter erklärten in ihrem Statement, dass sie immer noch davon ausgehen, dass die erhöhte Inflation zurückgehen wird, da die hohen Inflationswerte "größtenteils Faktoren widerspiegeln, die voraussichtlich vorübergehend sind".

Die Fed wird ihre Anleihekäufe im November um 15 Milliarden Dollar und im Dezember um weitere 15 Milliarden Dollar reduzieren, teilte die Zentralbank mit. Sie erklärte, dass ähnliche Reduzierungen der Nettokäufe "wahrscheinlich jeden Monat angemessen sein werden", obwohl die Notenbanker bereit wären, das Tempo anzupassen, "wenn Änderungen der Wirtschaftsaussichten dies rechtfertigen".

Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidung erwartet. Steigende Impfraten und fast 2,8 Billionen Dollar an Staatsausgaben, die seit Dezember vom Kongress beschlossen wurden, haben zu einem kräftigen Aufschwung der US-Wirtschaft geführt. Das hat auch die Inflation befeuert, die so hoch liegt wie seit Jahren nicht. An den US-Anleihemärkten spiegeln sich inzwischen die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed im nächsten Jahr wider.

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)