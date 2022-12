US-Notenbank signalisiert mehr Zinsanhebungen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat offenbar nicht vor, ihren Kampf gegen die Inflation bald abzubrechen. Für kommendes Jahr signalisiert die Federal Reserve sogar mehr Zinsanhebungen als bisher. In den Jahren danach dürfte die Geldpolitik zwar gelockert werden. Den Prognosen zufolge deutet sich aber ein höheres Zinsniveau an, als die Notenbanker bisher angedeutet hatten.

Wie die Fed nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch in Washington mitteilte, wurden die Wachstumsprognosen für die Jahre 2023 und 2024 reduziert. Die Inflationsvorhersagen wurden dagegen durchweg erhöht. Für das laufende Jahr rechnet die Fed mit einer Teuerung von 5,6 Prozent, nach bisher erwarteten 5,4 Prozent. In den Jahren danach dürfte sich die hohe Inflation zwar abschwächen, aber nicht so deutlich wie bisher erwartet.

Die Prognosen der Fed ergeben sich aus den Erwartungen ihrer hochrangigen Vertreter im geldpolitischen Ausschuss. Sie spiegeln einen Durchschnittswert der einzelnen Erwartungen, sind aber keine offizielle Prognose der Notenbank./bgf/jsl/men