US-Notenbank verzeichnet moderates Wachstum

Von David Harrison und Paul Kiernan

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Wirtschaft in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge im Frühjahr leicht belebt, da die Unternehmen die Auswirkungen der neuen Zölle weitegehend abgefedert haben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank hervorgeht, das die Zeit bis zum 24. Mai betrachtet.

Die zwölf regionalen Zentralbanken der USA meldeten demnach für April und Mai ein bescheidenes Wachstum, "eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorquartal".

Der Bericht legt nahe, dass die erneuten Handelsspannungen der USA mit China bisher noch keine wesentlichen Auswirkungen auf die US-Hersteller gehabt haben, obwohl viele ihre Sorgen über die Zukunft zum Ausdruck brachten. Ein Hersteller im Raum Boston sagte, dass er einen Zuschlag erhoben habe, um die Kosten für die Zölle auf chinesische Waren zu decken. Dieser sei aber wieder weggefallen, sobald er einen anderen Lieferanten gefunden habe. In der Region Philadelphia gaben Unternehmen an, dass sie die Verbraucher bisher vor Preiserhöhungen durch die Zölle schützen konnten, warnten aber davor, dass höhere Zölle zu höheren Preisen führen würden.

Die US-Notenbank legt vor der jeweils nächsten Ratssitzung ihren Konjunkturbericht Beige Book vor. Darin berichten die zwölf regionalen Zentralbanken der USA über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in ihrer jeweiligen Region.

Für die Sitzung am 19. Juni herrscht allgemein die Erwartung, dass die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen wird. Sollte allerdings der Handelsstreit mit China eskalieren und die Inflation weiter enttäuschen, könnte die Fed gezwungen sein, in den nächsten Monaten die Zinsen zu senken. Die Terminmärkte preisen einen solchen Schritt ab Oktober ein.

Mitarbeit: Andreas Plecko

June 05, 2019 14:14 ET (18:14 GMT)