US-Notenbank: Wirtschaft wächst leicht bis moderat

Von David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Herbst bisher leicht bis moderat gewachsen. Das deutet daraufhin, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandamie zumindest noch nicht spürbar an Fahrt aufgenommen hat. Auffälig ist, dass die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen teils unterschiedlich verläuft, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht.

So sei im verarbeitenden Gewerbe, dem Wohnungsbau und Bankwesen ein stetiges Wachstum zu verzeichnen, während die gewerblichen Immobilien und die Verbraucherausgaben insgesamt schwach blieben.

Die Unternehmen gaben in dem Bericht zwar an, dass sie "im Allgemeinen optimistisch oder positiv" in die Zukunft blickten. Sie würden aber auch feststellen, dass ihre Aussichten immer noch mit großer Unsicherheit behaftet seien. Trotz der gestiegenen Arbeitslosenquote hätten viele Arbeitgeber Schwierigkeiten, Neueinstellungen vorzunehmen, weil die Arbeitnehmer um ihre Gesundheit besorgt seien oder keinen Zugang zu Kinderbetreuung hätten.

Mit ihrem Beige Book misst die US-Notenbank vor einer Sitzung regelmäßig den Puls der US-Konjunktur. Darin enthalten sind die Kommentare der zwölf regionalen Zentralbanken der USA über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Regionen. Die Einschätzung basieren auf den Befragungen von Bankdirektoren, Managern, Ökonomen und Marktexperten.

Für die Sitzung am 4. und 5. November wird keine Änderung in der Geldpolitik erwartet. Die Sitzung findet kurz nach der US-Wahl statt, doch es könnte sein, dass das Ergebnis wegen der Auszählung der vielen Briefwahlstimmen erst verzögert vorliegt - und die Fed entsprechend zurückhaltend sein wird.

