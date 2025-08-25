DAX24.375 +0,3%ESt505.496 +0,6%Top 10 Crypto16,26 +3,8%Dow45.642 +1,9%Nas21.495 +1,9%Bitcoin98.970 +2,3%Euro1,1708 +0,9%Öl67,95 +0,4%Gold3.376 +1,1%
US-Notenbankchef Powell öffnet Tür für Leitzinssenkung

22.08.25 16:30 Uhr

JACKSON HOLE (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet. "Die Stabilität der Arbeitslosenquote und anderer Arbeitsmarktindikatoren ermöglicht es uns, vorsichtig vorzugehen, während wir eine Änderung unserer Geldpolitik in Erwägung ziehen", sagte Powell am Freitag auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Veränderung von Risiken könne eine Anpassung der Geldpolitik erfordern. Derzeit wirke diese restriktiv - also dämpfend auf die Konjunktur.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins zuletzt Ende Juli weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Bislang stemmte sich Powell gegen Donald Trump, dem die aktuelle Leitzinsspanne zu hoch ist. Der US-Präsident hat den Fed-Chef in den vergangenen Monaten immer wieder heftig verbal attackiert. Zudem erwägt er wegen der angeblich unerwartet hohen Umbaukosten des Geldinstituts eine Klage gegen Powell.

Der US-Dollar geriet nach den Aussagen unter Druck. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach. Die Aktienmärkte legten hingegen zu./jsl/he