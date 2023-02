US-Notenbankchef Powell sieht keine Zinssenkungen in diesem Jahr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed wird ihre Geldpolitik in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht lockern. Sollte sich die Wirtschaft in etwa wie erwartet entwickeln, seien Zinssenkungen im laufenden Jahr nicht angebracht, erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwochabend nach dem Zinsentscheid der Fed in Washington.

Powell trat damit Spekulationen an den Finanzmärkten entgegen, wonach die US-Zentralbank noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnte. Hintergrund sind Rezessionsängste, die die Fed letztlich zu einer Abkehr von ihrem Kampf gegen die hohe Inflation bewegen könnten.

Seit vergangenen März hat die Fed ihre Leitzinsen kräftig um insgesamt 4,5 Prozentpunkte erhöht. Damit will sie die hohe Inflation unter Kontrolle zu bringen. Am Mittwoch wurde der Zins nach der geldpolitischen Sitzung um 0,25 Punkte auf 4,5 bis 4,75 Prozent angehoben./bgf/jsl/zb