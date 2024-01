US-Notenbankchef Powell: Zinssenkung im März unwahrscheinlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine erste Zinssenkung der US-Notenbank auf der kommenden Sitzung im März deutet sich nicht an. Entsprechend äußerte sich Fed-Chef Jerome Powell nach der Sitzung am Mittwoch in Washington. Er halte es für unwahrscheinlich, dass man bis März hinreichend Zutrauen gefasst habe für eine Zinssenkung. "Aber das bleibt abzuwarten", schränkte Powell ein.

Der US-Dollar legte nach den Aussagen ebenso zu wie die Kapitalmarktzinsen. An den Finanzmärkten lag die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Lockerung im März - gemessen an speziellen Terminkontrakten - vor den Äußerungen bei etwa 50 Prozent. Wegen der rückläufigen Inflation werden von der Fed in diesem Jahr kräftige Zinssenkungen erwartet./bgf/jsl/he