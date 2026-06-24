US Nuclear legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

US Nuclear hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

US Nuclear vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat US Nuclear im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,17 Millionen USD im Vergleich zu 2,19 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net