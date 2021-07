US-Präsident Biden warnt eindringlich vor Folgen des Klimawandels

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat erneut eindringlich vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. "Keine Herausforderung ist so dringend wie der Klimawandel", betonte Biden am Mittwoch bei einem Besuch in Crystal Lake im Bundesstaat Illinois. Mit Blick auf sein Treffen mit acht Gouverneuren aus dem Westen der USA in der vergangenen Woche sagte er: "Sie sehen sich extremer Hitze, einer Rekorddürre und einer Feuersaison gegenüber, die viel länger, gefährlicher und zerstörerischer zu werden droht als je zuvor." Im Kampf gegen die Krise dürfe nicht länger gewartet werden. "Wir sehen mit unseren eigenen Augen, dass es Zeit ist zu handeln."/cy/DP/mis