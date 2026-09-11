DAX 25.557 +0,8%ESt50 6.323 +0,9%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,30 +3,2%Nas 26.400 +1,2%Bitcoin 67.879 +2,7%Euro 1,1603 -0,1%Öl 104,8 -2,7%Gold 4.373 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

US-Präsident Donald Trump reist nach Irland

DUBLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump kommt am Samstag zu einem zweitägigen Irland-Besuch in Dublin an. In der irischen Hauptstadt sind unter anderem Gespräche mit Präsidentin Catherine Connolly und Premierminister Micheál Martin geplant. Auch ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern ist geplant.

Werbung

Zentraler Anlass der Reise ist jedoch das Golf-Turnier Irish Open, das auf seinem Golfresort im westirischen Doonbeg stattfindet. Trumps Faible für Golf ist hinlänglich bekannt. Am Sonntag will der Republikaner die Schlussrunde des Turniers verfolgen.

Proteste geplant

Nach Angaben des irischen Rundfunks RTÉ sind jedoch nicht alle Iren begeistert von dem Besuch des US-Präsidenten. Etwa in Dublin ist ein Protestmarsch geplant. Und auch in Doonbeg sowie am Flughafen Shannon soll es den Angaben nach Proteste geben.

Die irische Polizei, auch Gardaí genannt, bereitet sich mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen auf den Besuch vor und spricht der Nachrichtenagentur PA zufolge von einem der komplexesten Einsätze, die je durchgeführt wurden. Auch gegen mögliche Drohnen seien die Sicherheitskräfte gerüstet: Spezielle Systeme sollen Fluggeräte erkennen, verfolgen und bei Bedarf abwehren./pba/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.