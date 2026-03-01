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US-Präsident Donald Trump zweifelt an Verlässlichkeit der Nato-Partner

17.03.26 18:15 Uhr

Von Ken Thomas

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat der Nato vorgeworfen, einen "sehr törichten Fehler" zu begehen, indem sie die USA im Konflikt mit dem Iran nicht stärker unterstützen. Die Vereinigten Staaten hätten dem Militärbündnis einen Dienst erwiesen, als sie die nuklearen Kapazitäten des Irans ausgeschaltet hätten, sagte Trump. "Ich habe lange gesagt, dass ich mich frage, ob die Nato jemals für uns da sein würde. Dies war also ein großer Test", erklärte Trump während eines Treffens im Oval Office mit dem irischen Premierminister Micheál Martin anlässlich des St. Patrick's Day und fügte an: "Wir brauchen sie nicht, aber sie hätten zur Stelle sein sollen." Er zog dabei einen Vergleich zu anderen internationalen Krisenherden und fügte hinzu: "Wir hätten für die Ukraine auch nicht da sein müssen."

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 13:16 ET (17:16 GMT)