US-Präsident lobt Führungsstärke von Nato-Generalsekretär Stoltenberg

VILNIUS (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für seine Führung gelobt. In diesem kritischen Moment für die Ukraine und die gesamte Nato sei es wichtig, dass Stoltenberg die Nato auch weiterhin anführe, sagte Biden am Dienstag vor einem Treffen mit dem Generalsekretär in Vilnius. "Man vertraut Ihnen. Niemand kennt die Situation, mit der wir konfrontiert sind, besser als Sie", sagte er an Stoltenberg gerichtet. Die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato sei von großer Bedeutung und Stoltenbergs Führung sei, auch in dieser Frage, wirklich wichtig.

Die Nato-Mitgliedstaaten hatten in der vergangenen Woche vereinbart, das Mandat des Norwegers Stoltenberg bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern. Zuvor waren Versuche der Mitgliedstaaten gescheitert, sich auf einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin zu einigen.

Auch Stoltenberg lobte die USA für ihr Engagement in dem Bündnis. Die Vereinigten Staaten spielten eine unverzichtbare Rolle für die europäische Sicherheit, auch wegen ihrer unerschütterlichen Unterstützung für die Ukraine. Biden halte die Nato stark und geeint./trö/DP/ngu