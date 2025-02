US-Präsident Trump rechtfertigt erschwerten Zugang für AP

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump verteidigt den erschwerten Zugang für Reporterinnen und Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) durch das Weiße Haus. "Die Associated Press weigert sich einfach, sich an die Gesetze zu halten und an das, was vor sich geht", sagte Trump. In den vergangenen Tagen war bekanntgeworden, dass AP nach eigener Aussage immer wieder vom Weißen Haus Zugang verwehrt wurde. Der Grund: AP übernimmt nicht die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko - "Golf von Amerika".

"Er wird "Golf von Amerika" genannt. Jetzt heißt er nicht mehr Golf von Mexiko", betonte der Republikaner. "Wir werden sie so lange draußen halten, bis sie zustimmen, dass es der "Golf von Amerika" ist." Trump warf der Nachrichtenagentur vor, ihn und die Republikaner schlecht zu behandeln. "Sie tun uns keinen Gefallen, und ich schätze, ich tue ihnen auch keinen Gefallen", fügte er hinzu. Trump nennt Medien regelmäßig "Feinde des Volkes" und verunglimpft die Presse bei Auftritten.

Nachrichtenagenturen aus Europa hatten zuvor den erschwerten Zugang für AP durch das Weiße Haus kritisiert. Die Einschränkungen verhinderten, dass Berichterstattung über das Weiße Haus Millionen von Menschen in Europa erreicht - entweder direkt von AP oder über ihre europäischen Partner-Medienhäuser, kritisierte der Nachrichtenagenturen-Verbund European Alliance of News Agencies (EANA). Nachrichtenagenturen haben Verträge mit zahlreichen Medienhäusern, die deren Berichterstattung für Recherchen nutzen oder direkt einbetten können. Die Associated Press zählt weltweit zu den bedeutendsten Nachrichtenagenturen./nau/DP/zb