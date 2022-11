US-Präsident zu mehrtägiger Auslandreise aufgebrochen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den US-Zwischenwahlen ist Präsident Joe Biden zu einer mehrtägigen Auslandsreise aufgebrochen. Das Flugzeug des Präsidenten hob am Donnerstagabend (Ortszeit) ab, wie mitreisende Journalisten berichteten. Nach einem Stopp bei der Weltklimakonferenz in Ägypten an diesem Freitag reist Biden weiter nach Asien: erst zum Asean-Gipfel nach Kambodscha, dann zum G20-Gipfel nach Bali. Der Demokrat trifft auf der Reise diverse Staats- und Regierungschefs, am Montag unter anderem Chinas Präsidenten Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels. Biden und Xi hatten in den vergangenen rund zwei Jahren zwar fünfmal miteinander gesprochen, sich allerdings nicht persönlich getroffen, seit Biden im Januar 2021 ins Weiße Haus eingezogen war./trö/DP/zb