US-Preise steigen mit höchster Jahresrate seit 13 Jahren

Heute im Fokus

DAX kratzt an Rekordhoch -- JPMorgan mit Gewinnsprung -- Gerresheimer wächst weiter -- BASF investiert in Hydrokultur-Startup -- VW mit neuer Konzernstrategie -- Boeing, Fraport, HelloFresh im Fokus

Poker um TV-Rechte des DFB-Pokals: Kauft Sky alle Spiele? Moody's erhöht Ausblick für HELLA auf stabil. National Australia Bank will Citigroup-Geschäft in Australien kaufen. Delivery Hero: Verkauf in Südkorea verzögert sich. Lagarde: Neue EZB-Strategie sorgt für mehr Flexibilität. Nokia rechnet mit Erhöhung seiner Jahresziele. HSBC, NatWest & Co.: Britische Notenbank hebt Dividendenbeschränkung für große Geldhäuser auf.